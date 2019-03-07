Душанбе и Ташкент намерены совместно производить военную технику
Вооруженные силы Узбекистана.
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Таджикистан и Узбекистан планируют наладить совместное производство военной техники и вооружения, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, сообщает издание Asia-Plus.
Начальник генштаба представил депутатам Маджили намояндагон (нижней палаты парламента) республики соглашение между Ташкентом и Душанбе о военно-техническом сотрудничестве.
В рамках соглашения планируется организовать совместный ремонт и реконструкцию военной техники, а также обмен военными делегациями и информацией. Депутаты единогласно одобрили соглашение между странами.
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