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07.03.2019
Военно-промышленный курьер

Душанбе и Ташкент намерены совместно производить военную технику

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Вооруженные силы Узбекистана
Вооруженные силы Узбекистана.
Источник изображения: rg.ru

Таджикистан и Узбекистан планируют наладить совместное производство военной техники и вооружения, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, сообщает издание Asia-Plus.

Начальник генштаба представил депутатам Маджили намояндагон (нижней палаты парламента) республики соглашение между Ташкентом и Душанбе о военно-техническом сотрудничестве.

В рамках соглашения планируется организовать совместный ремонт и реконструкцию военной техники, а также обмен военными делегациями и информацией. Депутаты единогласно одобрили соглашение между странами.

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Страны
Таджикистан
Узбекистан
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