Душанбе и Ташкент намерены совместно производить военную технику

Таджикистан и Узбекистан планируют наладить совместное производство военной техники и вооружения, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, сообщает издание Asia-Plus.

Начальник генштаба представил депутатам Маджили намояндагон (нижней палаты парламента) республики соглашение между Ташкентом и Душанбе о военно-техническом сотрудничестве.

В рамках соглашения планируется организовать совместный ремонт и реконструкцию военной техники, а также обмен военными делегациями и информацией. Депутаты единогласно одобрили соглашение между странами.