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07.03.2019
Военно-промышленный курьер

Подлодка "Белгород" станет первым носителем "Посейдонов"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первым носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" станет подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", которую спустят на воду во втором квартале 2019 года.

"Первым носителем "Посейдонов" станет атомная подлодка специального назначения "Белгород" проекта 09852. Она будет выведена из эллинга "Севмаша" и спущена на воду во втором квартале", - цитирует ТАСС представителя оборонно-промышленного комплекса. Собеседник агентства уточнил, что достройка субмарины на плаву и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года, на боевое дежурство "Белгород" планируется поставить в 2020 году.

Источник отметил, что "Белгород" сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов. Он также сообщил, что второй штатный носитель "Посейдонов" - подлодку "Хабаровск" (проект 09851) - планируется спустить на воду через год, весной 2020, а ввести в боевой состав флота - в 2022 году.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая подлодка - носитель подводных аппаратов "Посейдон" - будет спущена на воду весной этого года. В тот же день Минобороны впервые опубликовало видео запуска аппарата в морской акватории. До этого, 2 февраля, глава государства сообщал об окончании ключевого этапа испытаний "Посейдона".

Источник ТАСС в "оборонке" позже рассказал, что были завершены испытаний ядерной энергоустановки, которые подтвердили возможность обеспечить аппарату неограниченную дальность и скорость более 200 км/ч.

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Страны
Россия
Продукция
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Севмаш
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