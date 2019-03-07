Арктика на замке: Россия ограничила проход по Севморпути

В России создали правила прохода иностранных кораблей по Севморпути

Иностранным военным кораблям для прохода по Северному морскому пути нужно будет уведомлять о своих планах Москву. О новых правилах прохода по Севморпути сообщает правительство России. Если кто-то попытается пройти по Русской Арктике без официального разрешения, то могут быть применены чрезвычайные меры: арест или даже "уничтожение судна-нарушителя".

Правительство России разработало новые правила прохода по Северному морскому пути для военных судов иностранных государств. По новому закону, каждый проход такого корабля вдоль арктического побережья России должен быть согласован с российскими властями, передает ФАН.

Уведомлять о намерении пройти по Севморпути иностранным государствам придется за 45 суток - в обязательном порядке. Кроме того, на борту любого военного корабля должен будет присутствовать российский лоцман.

Москва оставляет за собой право отказать в проходе по Северному морскому пути. Кроме того, в случае несанкционированного движения Вооруженные силы РФ оставляют за собой право применить чрезвычайные меры: арест или даже уничтожение нарушителя.

Причина разработки новых, более жестких правил - "активизация военно-морской деятельности" иностранных государств в Арктике. Правительство РФ заявляет, что документ направлен на сохранение экологической обстановки и контроля над торговым судоходством.

Министр обороны России Сергей Шойгу еще в августе 2018 года заявил, что Арктика стала объектом ресурсных, территориальных и военно-стратегических интересов ряда государств. По словам Шойгу, защита российских национальных интересов в этом регионе и его развитие являются приоритетами в деятельности ВС страны.

"В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая", - отметил министр обороны РФ.

В ноябре начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что Россия ограничит для иностранных военных судов возможность прохождения по Северному морскому пути.

"Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей", - заявил он.

За неделю до этого счетная палата США заявила о необходимости усилить военное присутствие в Арктике из-за существующей и возросшей угрозы морских инцидентов в данном регионе.

Специалисты ведомства назвали "фактором риска" российские инвестиции в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути. В докладе американской счетной палаты подчеркнули, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась.

"Эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе, что вместе со спорами о суверенных правах может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие своих вооруженных сил и сил внутренней безопасности", - указывалось в документе.

В конце февраля 2019 года командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что американцы не допустят господства России и Китая в Арктике.

"Русские "считают Арктику своей собственностью", хотя это - международная территория. Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный доступ все страны Арктического совета, а мы являемся его членом", - убежден адмирал.

Россия считает Севморпуть "исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике". Президент России Владимир Путин в рамках прошедшего Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве" заявил, что для России Заполярье играет стратегическую роль.

The Washington Post писала, что Северный морской путь вдоль берегов России может стать "новым Суэцким каналом". Все дело в глобальном потеплении - транзит по Севморпути теперь возможен в период с июля по октябрь из-за быстрого таяния арктического льда, усилившегося на северных и южных полюсах.

По данным NASA, за последнее десятилетия зафиксировано таяние льдов на 13,4%. "Новая Арктика" может быть выгодна в первую очередь России, отмечала газета.

Россия и Китай возлагают надежды на то, что Северный морской путь станет альтернативой Суэцкому каналу в Египте, что значительно сократит время перевозки грузов. По южному маршруту через Суэцкий канал путь судна от Южной Кореи до Германии занимает 34 дня, а по арктической трассе - 23 дня. Так сократятся и расходы на топливо для судов, совершающих перевозки между портами в Европе и Азии. Однако есть нюансы - для развития потенциала этого маршрута понадобятся десятилетия и многомиллиардные инвестиции в рискованные инфраструктурные проекты.

Одновременно с этим НСН пишет, что Центр судоремонта "Звездочка" подал заявление о банкротстве Мурманского морского пароходства (ММП). ММП - одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российской Арктике, выполняет до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза. Сумма претензий "Звездочки" к ММП составляет около 350 тыс. руб. В зарубежных портах остаются семь судов ММП, часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца, часть не могут пройти ремонт.

Иван Жуковский