Корвет и минный тральщик ВМС Турции зашли в Новороссийск

Корвет Burgazada и минный тральщик Akçay военно-морских сил Турции зашли в порт города Новороссийска. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Новейший корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" осуществили деловой заход в Новороссийск в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения "Голубая Отчизна-2019", - рассказал Рулев.

Корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Планируется, что их посетят командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота и представители городской мэрии, а турецкие и российские моряки вместе возложат венки к Вечному огню на Аллее Славы города-героя.

Кроме этого, иностранные корабли смогут посетить жители Новороссийска.

Юлия Крымова (Севастополь)