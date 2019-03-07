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07.03.2019
Российская газета

Корвет и минный тральщик ВМС Турции зашли в Новороссийск

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Противолодочный корвет ВМС Турции TCG "Бургадза" (Burgazada) в порту Новороссийска
Противолодочный корвет ВМС Турции TCG "Бургадза" (Burgazada) в порту Новороссийска.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Корвет Burgazada и минный тральщик Akçay военно-морских сил Турции зашли в порт города Новороссийска. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Новейший корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" осуществили деловой заход в Новороссийск в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения "Голубая Отчизна-2019", - рассказал Рулев.

Корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Планируется, что их посетят командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота и представители городской мэрии, а турецкие и российские моряки вместе возложат венки к Вечному огню на Аллее Славы города-героя.

Кроме этого, иностранные корабли смогут посетить жители Новороссийска.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Россия
Турция
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Военные учения
ЧФ
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