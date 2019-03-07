Смертоносный "Бережок": новую БМП-2М задействовали в учениях

Современные боевые машины пехоты с боевым отделением "Бережок" успешно освоены в Российской армии. Судя по фоматериалам, появившимся в Сети, эта модернизированные техника уже принимает участие в зимних учениях сухопутных войск.

О поступлении БМП-2М в соединения Центрального военного округа пресс-служба данного объединения сообщала в минувшем году. Прошедшие апгрейд "двойки" поступили, в том числе, в дислоцированную в Кемеровской области мотострелковую бригаду 41-й общевойсковой армии.

Установка "Бережка" значительно повышает возможности по борьбе как с бронетехникой, так и с живой силой противника.

Для уничтожении танков может применяться противотанковый комплекс "Корнет" с лазерно-лучевой полуавтоматической системой наведения, способный пробивать до 1300 мм брони за динамической защитой. У самых совершенных версий дальность поражения составляет 10 000 метров.

По БМП и БТР противника применяется 30-мм автоматическая пушка, для которой разработаны новые боеприпасы повышенной пробиваемости.

Это же оружие и 7,62-мм пулемет способны эффективно уничтожать вражескую пехоту. Для аналогичных целей предназначен установленный в кормовой части башни 30-мм автоматический гранатомет.

В распоряжении экипажа имеется новый прицельный комплекс, аналогичный применяемому на боевых машинах десанта БМД-4М. Помимо дневного, в него включен ночной тепловизионный канал, автомат сопровождения цели, а также панорамный прицел командира, позволяющий в случае необходимости дублировать функции наводчика-оператора.

Как ожидается, в ближайшие годы будет модернизировано несколько сотен единиц БМП-2.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев