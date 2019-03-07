На Украине создается батальон для освобождения Крыма

На Украине формируется новое незаконное вооруженное формирование, получившее название "Хайтарма", приводит РИА Новости сообщение депутата Госдумы от крымского региона Руслана Бальбека.

Источник изображения: https://twitter.com/ruslanbalbek

По словам депутата, за созданием подразделения стоит руководство экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ). Поставленная перед батальоном задача – "освобождение Крымского полуострова".

Бальбек рассказал, что о создании очередного экстремистского добровольческого батальона стало известно "из оперативных и открытых источников".

Предыдущие аналогичные попытки сформировать батальон "Аскер" и батальон имени Номана Челебиджихана, закончились провалом

– напомнил он.

Депутат отметил, что цель создания подразделения и его название вызывают лишь иронию.

Дело в том, что "Хайтарма" – это один из народных танцев крымских татар.

В Крыму в почете любое творчество, кроме танца с оружием. Поэтому все эти "герои" из нового батальона "Хайтарма" во главе со своим "художественным руководителем" Джемилевым (глава меджлиса) могут приехать в Крым с концертной программой и лишь в национальной одежде, однако аплодисментов на полуострове они не дождутся

– сказал Бальбек.

В начале 2016 года сообщалось, что в Херсонской области приступили к формированию "крымско-татарского" добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана. Одним из спонсоров стала Турция, передавшая 120 комплектов камуфлированной униформы. В ряды подразделения в общей сложности записались 250 человек из запланированного количества в 580 бойцов. Батальон "отличился" летом 2016 года во время блокады Крыма, взяв на себя обязанности по контролю автомобильных дорог и патрулированию участка украино-российской границы.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за присоединений к РФ. Между тем Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, и вынашивает планы по его "освобождению".