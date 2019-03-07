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07.03.2019
Военное обозрение

СМИ: Система коррекции крылатой ракеты "Буревестник" требует доводки

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Новейшая российская крылатая ракета с неограниченной дальностью "Буревестник" с большой долей вероятности будет использовать систему коррекции по экстремальным точкам местности, однако в настоящее время эта система требует доводки, пишут "Известия".

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно опубликованному материалу, новая ракета "Буревестник" вряд-ли будет использовать для полета к цели показаниям GPS/ГЛОНАСС. С большой долей вероятности "Буревестник" использует коррекцию по экстремальным точкам местности, заложенную а память ракеты. Единственное, что вызывает некоторое опасение. так это полеты над обширной водной поверхностью, где отсутствуют такие точки.

На официальных видео "Буревестник" большую часть полета проводит над океанами, что ограничивает коррекцию по экстремальным точкам, применяемую при полете над сушей, и требует доводки систем навигации и управления

- указывает издание.

Ранее сообщалось, что в России уже проведено 13-е испытание КР "Буревестник".

На Западе "Буревестник" уже получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (Падение небес). Между тем в западных СМИ новейшей ракетой уже стали пугать мирное население. Заявляется, что эта крылатая ракета несет экологическую угрозу, так как выделяет радиоактивный след из-за ядерного двигателя. Также сообщается, что испытания ракеты сопровождаются многочисленными авариями, опасными для экологии. В частности заявлено, что одна ракета уже утонула вблизи архипелага Новая Земля.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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NATO
ГЛОНАСС
Ядерный щит
ЯО
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