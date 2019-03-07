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07.03.2019
Lenta.ru

"Российский самолет XXI века" получит "выдающийся двигатель"

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Самолет МС-21
Самолет МС-21.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российский турбовентиляторный двигатель ПД-14, предназначенный для ближне-среднемагистрального самолета МС-21 ("Магистральный самолет XXI века"), "только сравнительно недавно был разработан и создан" и является "совершенно выдающимся", заявил РИА Новости генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) академик РАН Евгений Каблов.

"В нем использовано 20 новых материалов, которые разработали специалисты ВИАМ. Мотогондола этого двигателя сделана из полимерных композиционных материалов. Для сравнения, на SSJ (самолет Sukhoi Superjet 100 — прим. "Ленты.ру") мотогондола поставляется из-за рубежа, стоит порядка двух миллионов евро, а у ПД-14 мотогондола в полтора раза дешевле. При этом ПД-14 — это современный двигатель пятого поколения. На базе его газогенератора будет создан ПД-8 взамен Sam-146, ПД-12 для вертолетов, ПД-35 для транспортного и пассажирского самолетов. Так что перспектива у этого газогенератора очень большая", — сказал ученый.

В январе сообщалось, что меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика композитов для МС-21, являются не санкциями, а "технологическими ограничениями".

В октябре 2018 года ПД-14 получил Сертификат типа с подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

Разработка ПД-14 осуществлялась пермским "Авиадвигателем" в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". Силовые агрегаты получат ближне-среднемагистральные самолеты МС-21 ("Магистральный самолет XXI века"), предназначенные для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина семейства совершила в мае 2017-го.

В настоящее время опытные образцы МС-21 получают американские двигатели PW1000G. Первый серийный (12-й по счету) самолет оснастят ПД-14.

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SaM-146
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