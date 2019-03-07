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07.03.2019
ЦАМТО

Thales поставит пусковые установки ракет для индийских вертолетов

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Собранные для ВВС Индии истребители Су-30МКИ в цеху предприятияи индиийской государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited
Собранные для ВВС Индии истребители Су-30МКИ в цеху предприятияи индиийской государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике.
Источник изображения: ajaishukla.blogspot.com

ЦАМТО, 6 марта. Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписала контракт с французской Thales на поставку 135 пусковых установок ракет для оснащения вертолетов.

По информации Jane's Defence Weekly, Thales поставит HAL 12-трубные ПУ для 70-мм неуправляемых авиационных ракет, которые будут устанавливаться на два типа боевых вертолетов индийской разработки, эксплуатирующиеся ВВС и армейской авиацией Индии.

В сделанном 21 февраля в ходе выставки Aero India 2019 заявлении Thales указала, что 18 усовершенствованных легких вооруженных вертолетов "Рудра" Mk.4 (Rudra Advanced Light Helicopter (ALH) и 15 легких боевых вертолетов (LCH) производства Hindustan Aeronautics Limited (HAL) будут оснащены четырьмя 70-мм пусковыми установками.

Thales также предоставит системы управления огнем и прицельные системы T100, которые ранее поставлялись HAL для оснащения 80 вертолетов ALH.

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Страны
Индия
Франция
Продукция
Dhruv
LCH
Компании
HAL
Thales
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