"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области

Гендиректор компании Павел Пушкин предположил, что согласование позиций "займет достаточно длительное время", потому что никто раньше не строил в России частные космодромы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", которая занимается развитием космического туризма в России, подтвердила заключение соглашения с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках создания первого в РФ частного космодрома, сообщил ТАСС генеральный директор организации Павел Пушкин.

Ранее о подписании этого документа ТАСС сообщил источник, близкий к региональным властям.

"Мы подтверждаем, что подписали соглашение с Нижегородской областью. Это для нас и для них интересно. Мы выслали материалы на днях в Роскосмос по космодрому и тем участкам, которые мы рассматриваем, с просьбой помочь нам согласовать на федеральном уровне эту территорию в качестве космодрома, ждем ответ", - сказал Пушкин.

По его словам, ответ со стороны госкорпорации еще не поступал. Гендиректор "КосмоКурса" предположил, что согласование позиций "займет достаточно длительное время", потому что никто раньше не строил в России частные космодромы. При этом Пушкин выразил надежду на поддержку со стороны госкорпорации в осуществлении проекта. "Мы отослали материалы не просто, чтобы Роскосмос согласовал, а чтобы они нам посодействовали в согласовании космодрома на федеральном уровне", - заключил глава компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, соглашение, подписанное в конце февраля, предусматривает инвестиции в строительство объекта на сумму 2,6 млрд рублей. В случае, если проект будет согласован с Роскосмосом, строительство космодрома будет осуществляться в 2020-2025 годах. Сейчас ведется подбор участка для строительства объекта. "Проект реализуется за счет частных инвестиций", - сообщили в пресс-службе.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутное путешествие на высоту 200 км. Первый полет запланирован на 2025 год.