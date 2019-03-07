Модернизированные "Грады" усилят восточные границы России

В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области, поступила партия новых модернизированных пусковых установок БМ-211 "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийская часть установлена на доработанное шасси автомобиля повышенной проходимости Урал 4320 с колесной формулой 66", - пояснили в военном ведомстве.

Отмечается, что артиллеристы приступили к эксплуатации новой техники. В ходе стартовавшего масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии запланировано провести первые боевые стрельбы из поступивших систем.