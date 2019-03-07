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07.03.2019
Военно-промышленный курьер

Модернизированные "Грады" усилят восточные границы России

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Источник изображения: vpk-news.ru

В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области, поступила партия новых модернизированных пусковых установок БМ-211 "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийская часть установлена на доработанное шасси автомобиля повышенной проходимости Урал 4320 с колесной формулой 66", - пояснили в военном ведомстве.

Отмечается, что артиллеристы приступили к эксплуатации новой техники. В ходе стартовавшего масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии запланировано провести первые боевые стрельбы из поступивших систем.

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