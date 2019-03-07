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07.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Роскосмос" и Центр Хруничева планируют повысить надежность "Протона"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ранее сообщалось, что в 2019 году планируется осуществить шесть пусков ракет "Протон-М" с космодрома Байконур. Ракету намечается эксплуатировать до 2025 года. За это время предполагается выполнить около 20 пусков ракеты.

"Комплексная работа по обеспечению надежности пусков ракеты "Протон-М"  будет продолжена. Руководством Госкорпорации "Роскосмос" и Центра Хруничева принято решение о разработке аналогичной программы, направленной на повышение надежности и эффективности ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" на следующий трехлетний период - 2019-2021 годы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Центра Хруничева.

В рамках программы было реализовано около 60 мероприятий, включавших: выявление, анализ и устранение дефектов, неисправностей в процессе производства и эксплуатации изделий ракетно-космической техники; корректировку конструкторской и эксплуатационной документации; меры по повышению качества комплектующих ракеты "Протон-М" и разгонного блока.

Результаты от их реализации очевидны уже сегодня - с мая 2015 года и по настоящее время состоялось 14 успешных пусков ракет-носителей "Протон-М", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Центра Хруничева по внешнеэкономической деятельности Андрея Панкратова.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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