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07.03.2019
WarSpot

SPEEDER: воздушный мотоцикл для солдата

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Источник изображения: warspot.ru

В скором времени частные лица смогут приобретать настоящие летающие мотоциклы. Вчера, 5 марта, компания JetPack Aviation, известная своими реактивными ранцами, объявила о старте предзаказов на летательный аппарат SPEEDER.

Разработку летающих мотоциклов (ховербайков) ведут многие компании в разных странах. В частности, опытные образцы уже испытала американская армия, а в 2017 году свой прототип показал концерн "Калашников". В отличие от предыдущих разработок, базирующихся на электродвигателях, SPEEDER использует реактивные двигатели, позволяющие развивать существенно бо?льшие скорости.

Промо-ролик летающего мотоцикла SPEEDER

В JetPack Aviation указывают, что опытный образец SPEEDER уже проходит испытания, а все желающие могут оформить предзаказ на гражданскую версию летающего мотоцикла. Стоимость "первого в мире личного реактивного самолёта с вертикальным взлётом и посадкой" составляет $380 000, включая курс обучения. При этом в JetPack Aviation указывают, что для управления SPEEDER не потребуется лицензия пилота, а сам полёт будет не сложнее, чем езда на мотоцикле.

Коммерческая и военная версии SPEEDER будут отличаться от гражданской более мощными двигателями и увеличенным временем полёта (до 30 минут). Ховербайк сможет развивать скорость до 240 км/ч и подниматься на высоту 4,5 км. При этом полёт может проходить как в ручном режиме, так и с помощью автопилота или дистанционного управления.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Jetpack
Компании
Концерн Калашников
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