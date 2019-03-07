В Роскосмосе призвали к созданию ракетоплана с ядерным двигателем

Предприятия ракетно-космической отрасли России при разработке перспективной техники должны ориентироваться на создание принципиально новых систем, таких как ракетопланы с ядерной двигательной установкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предложение Роскосмоса.

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Как пишет издание, в Роскосмосе было проведено совещание по перспективам создания многоразовой ракетно-космической техники, по итогам которого и было составлено предложение для предприятий. В документе, в частности говорится, что все этапы создания многоразовых космических систем должны включать в себя рассмотрение принципиально новых компоновок. Новые системы в будущем могут изменить рынок космических средств выведения.

Планирование разработок многоразовых космических систем должно включать в себя рассмотрение принципиально новых компоновок, таких как ракетопланы с ядерной двигательной установкой

- заявили по итогам совещания.

Отмечается, что в разработке новых космических систем должен быть использован опыт создания такой техники. как: многоразовый корабль "Буран", орбитального самолета "Бор", крылатых ступеней "Байкал" и МРКС для ракеты "Ангара".

Ранее сообщалось, что в России с 2010 года выполняется проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.