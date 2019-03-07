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07.03.2019
Военное обозрение

В США назвали численность формируемых Военно-космических сил

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Военно-космические силы США – структура, которую продвигает администрация Трампа, и чья судьба еще не определена в свете предстоящих слушаний в Конгрессе – могут стать самой маленькой по размерам службой в ряду вооруженных сил этой страны.

Детали предложения Пентагона, опубликованного в пятницу, показывают, что в составе новой структуры будет проходить службу 15 000 человек (включая неопределенное количество гражданских лиц), но стартует всё в 2020 году с 200 специалистов, которые составят костяк штабной структуры. Предложение было представлено в среду Конгрессу, который должен санкционировать создание Военно-космических сил.

Военно-космические силы станут первой новой военной службой после создания в 1947 году независимых Военно-Воздушных сил в рамках широкой реорганизации правительственных военных и разведывательных учреждений.

ВКС США станут частью Департамента Военно-Воздушных сил, подобно тому, как Корпус морской пехоты входит в состав Департамента Военно-Морского Флота. Начальник штаба - четырехзвездочный генерал (высшее воинское звание высшего офицерского состава вооруженных сил Соединенных Штатов), который будет подчиняться министру ВВС США, должность которого в данный момент занимает Хизер Уилсон.

Источник изображения: ВВС США

На данный момент самым малым подразделением американских вооруженных сил является береговая охрана, которая насчитывает около 40 000 военнослужащих и входит в состав Департамента национальной безопасности. Следующая за ним – Корпус морской пехоты, в его составе 186 000 человек. Больше всего человек служит в сухопутных войсках, имеющих 487 500 военнослужащих.

Президент Дональд Трамп подтолкнул Пентагон к созданию Военно-космических сил, которые будут являться "отдельной, но равной" другим военным службам, структурой. Его первый министр обороны, Джим Мэттис, изначально холодно относился к этой идее, возражая против добавления новых дорогостоящих слоев бюрократии.

Критики ставят под сомнение необходимость создания Космических сил в качестве отдельной структуры, отмечая, что для выполнения стоящих перед службой задач требуется относительно небольшое число людей. Пентагон же в свою очередь утверждает, что отдельная структура придаст космическим вопросам больше веса в вооруженных силах и создаст особую космическую культуру и опыт.

План, представленный Конгрессу, предусматривает поэтапное развертывание космических сил в течение пяти лет, начиная с 2020 бюджетного года. Это обойдется в 2 миллиарда долларов США расходов сверх средств, расходующихся на уже существующую военно-космическую деятельность. Многие детали новой службы еще предстоит проработать, включая вопрос о том, будет ли она иметь свой собственный учебный лагерь для новобранцев и свой собственный дизайн униформы.

Не вся деятельность правительства, связанная с космосом, перейдет в подчинение новой структуре. Так, к примеру, она не получит контроль над Агентством по противоракетной обороне Пентагона, Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы, а также над структурами ЦРУ, которые контролируют разведывательные спутники в космосе.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан опубликовал письменное заявление, назвав формирование новой службы "историческим моментом для нации", гарантируя, что США смогут "конкурировать, сдерживать и, если необходимо, побеждать в этой сложной области". Он приписал Трампу "смелое видение пространства".

Хотя многие в Конгрессе поддерживают организационные изменения, направленные на повышение потенциала космической обороны США, некоторые ключевые члены Сената и Конгресса, как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, сомневаются в целесообразности создания отдельного ведомства.

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