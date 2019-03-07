Мощнейший в мире: в Японии высоко оценили российский С-400 "Триумф"

Японское издание JBpress опубликовало статью о преимуществах российской зенитной системы С-400 "Триумф". Они действительно впечатляют: дальность работы комплекса и возможность использовать разные типы ракет делают "Триумф" мощнейшей системой ПВО в мире. Правда, из этого журналисты делают неутешительный для себя вывод: С-400 развернуты на Дальнем Востоке и в Китае, а когда Япония окажется в кризисе, американское оружие ей не поможет.

Перевод статьи опубликовал портал ИноСМИ. С-400 в базовой конфигурации состоит из радара раннего обнаружения, пункта управления, радара наведения и пусковых установок. Также в комплекс входят заряжающие машины, электростанция и другое вспомогательное оборудование. Все оборудование размещено на вездеходных шасси. Высокоэффективные радары "Триумфа" могут одновременно сопровождать 80 целей, наводя на них ракеты. На сегодняшний день это лучшая в мире система ПВО, пишет автор материала Дзюн Китамура.

Пусковые установки могут использовать несколько типов ракет класса "земля-воздух", каждый предназначен для своего типа целей. 40Н6 - новейшая зенитная ракета большого радиуса действия, с ее помощью можно сбивать баллистические ракеты средней дальности. Есть информация, что для С-400 создается и еще более мощная ракета с радиусом действия в 500 километров.

Четыре пусковые установки С-400 с четырьмя ракетами на каждой составляют батарею, две батареи формируют дивизион, два дивизиона - полк. Радар наведения может управлять работой 12 пусковых установок.

Размещая "Триумфы" на границе с Восточной Европой, в Сирии и на Дальнем Востоке, Россия создает непроницаемый для ВВС противника занавес от Средиземного моря до Арктики. Прикрыв С-400 Владивосток, где находятся база и штаб Тихоокеанского флота, РФ значительно укрепила противовоздушную оборону своих восточных рубежей с учетом американской авиации, которая может появиться со стороны Японского моря.

Только дурачки-пацифисты могут быть уверены в том, что покупка дорогостоящего американского оружия обеспечит абсолютную безопасность Японии. Когда Япония поймет, что оказалась в кризисе, а американские войска не смогут приблизиться к России и Китаю, будет уже слишком поздно, резюмирует Дзюн Китамура.

Антон Валагин