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07.03.2019
Российская газета

Видео: Что будет, если выстрелить не тем патроном

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Небезопасный эксперимент с оружием провел американский блогер. Он пострелял чужими патронами из пистолетов Ruger и Glock.


 "Поиздеваться" над пистолетами, в общем-то, из праздного любопытства решил ведущий популярного оружейного видоблога "Разрушительное ранчо".

Для начала он зарядил в Ruger P85 патрон от Smith & Wesson калибра 380 ACP. Диаметр у них одинаковый, только вот "смитвессоновская" гильза короче. Выстрелить удалось без всяких проблем. Но следующий "родной" патрон в пистолет уже не зарядился. Чужому боеприпасу не хватило мощности для взвода курка.

Второй тест был посложнее. Из пистолета Glock 40 каллибра (калибр 10 миллиметров) он попробовал  выстрелить 9-миллиметровым патроном.

На всякий случай испытатель привязал к курку веревку и производил выстрел на расстоянии из укрытия.

Эффект был тот же. Только гильзу после выстрела сильно раздуло.

Наконец, он рискнул "поженить" Glock 23 с патроном от AR-15. По диаметру калибры у них совпадают, все те же 9 миллиметров. Но вот гильза гораздо длиннее.

С первого раза выстрелить не удалось. Пришлось обматывать гильзу скотчем.

Со второй попытки все получилось. Пуля прошила пластиковую бутылку с водой. Но сделала это довольно нежно. Пистолет явно не смог "раскрыть" боеприпас от AR-15 во всей его красе.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AR-15
Компании
Glock GmbH
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