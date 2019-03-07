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07.03.2019
Российская газета

Американский генерал назвал турецкие С-400 серьезной угрозой для F-35

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Источник изображения: rg.ru

Когда Турция примет на вооружение системы ПВО С-400 "Триумф", а вопрос уже согласован на самом высоком уровне, это может создать угрозу для американских истребителей пятого поколения F-35. Дело в том, что две такие машины также есть в составе ВВС Турции, и российские военные потенциально получат возможность лучше их изучить.

Такое мнение американских военных приводит в своем материале издание Business Insider. Напомним, контракт на поставку Турции С-400 был заключен в 2017 году. Речь идет о четырех дивизионах, Россия планирует завершить поставки до конца текущего года. Буквально накануне власти США в очередной раз пригрозили Анкаре, что эта сделка может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий и приостановке участия в программе создания F-35.

Проблема в том, что первые истребители Турция уже получила. Глава американских вооруженных сил в Европе Кертис Скапарротти заявил сенатскому комитету по делам армии, что передача самолетов была по-настоящему плохой идеей.

- Моим лучшим военным советом был бы отказ от эксплуатации F-35 совместно с союзником, который работает с российскими системами ПВО, тем более такими передовыми в плане их возможностей, - отметил генерал.

Командование НАТО беспокоится о том, "сколько, как долго и как близко" F-35 будет летать вблизи комплексов С-400. Американские военные стремятся четко оговорить с Турцией хотя бы этот вопрос. Ведь Россия не просто продает радары, батареи зенитно-ракетных систем и сами ракеты, но и будет поддерживать их работоспособность, учить турецких военных. Таким образом, полагают эксперты издания, они получат возможность изучить и F-35. Эти данные могут пригодиться для совершенствования наших систем ПВО.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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