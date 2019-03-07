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07.03.2019
Военное обозрение

Трамп решил оставить американские войска в Сирии

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Американские СМИ сообщают о пересмотре президентом США решения по выводу контингента из Сирии. Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил о "начале вывода американского военного контингента" из Сирийской Арабской Республики, предложив "занять освободившееся место по борьбе с терроризмом региональным партнёрам". В первую очередь речь шла о Саудовской Аравии и Турции.

Источник изображения: пресс-служба Белого дома

Информационная служба NBC News сообщает, что Трамп отправил конгрессменам письмо, в котором заявил о готовности сохранить в Сирии американское военное присутствие.

Ранее сами американские законодатели неоднократно обращались к Трампу с призывами оставить войска в САР.

Трамп:

Я согласен (с предложением оставить войска) на 100 процентов. Такая работа проводится.

Напомним, что сначала в Вашингтоне заявили о готовности к полному выводу войск из Сирии. Потом стали говорить, что часть военного контингента США всё же нужно оставить. Как видно, Трамп решил в этом вопросе не противоречить конгрессменам и предложение по продлению американского военного присутствия в САР одобрил.

В Конгрессе США тем временем заявили, что ограниченный американский контингент совместно с партнёрами по НАТО "способствует стабилизации обстановки в Сирии и полному разгрому ИГ (*запрещено в РФ, - прим. "ВО")".

Отмечается, что США "будут стремиться к тому, чтобы не было утрачено достижений в борьбе с международным терроризмом".

В свою очередь эксперты отмечают следующее: это решение Трампа говорит о том, что Эр-Рияд и Анкара не поддержали американской инициативы по полномасштабному введению своих войск по всей Сирии. Турецкая армия на данный момент присутствует на севере и северо-западе Сирии – в основном, в районе Манбиджа и в Идлибе.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
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