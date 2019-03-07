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07.03.2019
Военное обозрение

В ближайшие годы создание "климатического" оружия невозможно

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Российские ученые заявили о невозможности создания "климатического" оружия в течение ближайших десятилетий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгридромета Владимира Катцова.

Источник изображения: imgur.com

Катцов заявил, что на данный момент невозможно каким-либо образом воздействовать на погоду в одном регионе так, чтобы не причинить ущерб себе.

Я не думаю, что задача разработки климатического оружия решаема в течение ближайших десятилетий. Пока что мы, к счастью, не способны оказывать преднамеренное негативное воздействие на климат какого-либо региона без ущерба для себя. По крайней мере, я в это не верю. Циркулируют слухи, что можно что-то делать с ионосферой или что-то еще в этом роде, но я не знаю ни одного достоверного результата

- сказал Катцов.

В настоящее время люди научились только воздействовать на облака, разгоняя их или вызывая преждевременное выпадение осадков. Такая технология была разработана еще в середине 1940-х - начале 1950-х годов. Для разгона облаков в зависимости от их типа используют разные реагенты: жидкий азот, сухой лед, йодистое серебро, гранулированную углекислоту и спеццемент.

Технология может быть применена не только для обеспечения солнечной погоды во время различных праздников, но и в сельском хозяйстве для увлажнения земли и предотвращения уничтожения посевов градом.

Однако, по словам Катцова, распыление реагентов работает не во всех ситуациях. Так, например, при распылении в области грозового фронта в лучшем случае дождь будет идти с меньшей силой, однако наличие эффекта от такого воздействия сложно будет доказать.

Единственный известный случай воздействия на погоду во время боевых действий произошел во Вьетнаме. Американские военные вызывали проливные дожди, которые размывали дороги, блокировали пути снабжения вьетнамской армии и уничтожали урожаи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Проекты
Изменение климата
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