Минобороны Кувейта не намерено отказываться от танков T-90MС/MСK

Министерство обороны Кувейта опровергло сообщения о том, что закупка страной российских танков Т-90МС полностью отменена. Как заявил начальник управления вооружения и техники армии Кувейта Анвар Аль Мазиди, сделка временно отложена. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на китайское информационное агенство "Синьхуа".

Опытный образец танка Т-90МС Кувейт, 2014 год Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Высокопоставленный кувейстский офицер заявил об этом во время приема, организованного российским посольством в Кувейте по случаю Дня защитника Отечества. По его словам, контракт на закупку танков T-90MС/MСK был отложен, а не расторгнут. Анвар Аль Мазиди также приветствовал сотрудничество между кувейтскими и российскими вооруженными силами в различных областях.

Как ранее сообщалось, корпорация "Уралвагонзавод" планировала в 2017 году "завершение предконтрактной работы с заказчиком "414" (Кувейт) на поставку 146 танков Т-90МС/МСК".

Таким образом, Кувейт должен был стать первым заказчиком танков T-90MС/MСK. Опытный образец танка проходил испытания в Кувейте в 2014 году.

По неофициальной информации, окончательному заключению контракта помешало вмешательство Соединенных Штатов, которые пригрозили ведением санкций против Кувейта из-за военно-технического сотрудничества с Россией согласно принятому в 2017 году американскому закону CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" .