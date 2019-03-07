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07.03.2019
Российская газета

США собрались использовать рыб и креветок для обнаружения подлодок

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Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) запускает проект по обнаружению подводных лодок с помощью морской фауны. Об этом сообщает Popular Mechanics.

DARPA намерено изучить поведение морских животных, включая рыб, креветок и даже планктон, чтобы использовать их для обнаружения даже самых тихих подлодок.

Существует два метода обнаружения подлодок: с помощью активного или пассивного гидролокатора. В первом случае используется отраженный или рассеянный находящимся на глубине объектом сигнал, направленный сонаром в его сторону. Второй находит цель по звуковым сигналам, которые излучает сам объект наблюдени.

Третий вариант, который рассматривает DARPA, частично напоминает пассивный сонар. Он получил название PALS - Persistent Aquatic Living Sensors (дословно - "Постоянные подводные живые сенсоры"). К примеру, морские окуни (голиафы) издают громкие звуки, напоминающие лай: их можно услышать и почувствовать. Если проходящая мимо подлодка мешает колонии рыб и заставляет ее "лаять", то какой бы тихой она ни была, звуки может уловить сонар.

Программа PALS рассчитана на 4 года: она задействует специалистов в области биологии, химии, физики, машинного обучения, аналитики, океанографии, механики, электротехники и радиолокации. Сейчас в проекте участвуют пять команд.

Одна из них изучает возможности использования щелкающих креветок (раков-щелкунов): специалисты говорят, что их огромные полчища - самые шумные на дне океана, они способны даже оглушить гидролокаторы. Ученые намерены использовать отражение этих звуков от субмарин.

Для повышения точности работы этой системы будут использованы принципы машинного обучения, чтобы фиксировать изменения звуков, производимых креветками в случае вторжения подлодки, и отличать их от естественного звукового фона.

У PALS есть плюсы и минусы. Сама по себе идея новая и достаточно дешевая: использование имеющихся возможностей подводного мира ничего не будет стоить налогоплательщикам. Но изменения климата и морской фауны в ближайшем будущем могут погубить этот проект. К примеру, окунь-голиаф уже находится на грани исчезновения в водах Атлантики.


Мария Волкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
Изменение климата
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