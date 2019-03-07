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07.03.2019
Lenta.ru

У ядерного "Буревестника" нашли проблему

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская крылатая ракета с неограниченной дальностью "Буревестник" с большой долей вероятности будет использовать систему коррекции по экстремальным точкам местности, которая в настоящее время требует доводки, пишут "Известия".

"Ракета существует, но работы по ней еще будут продолжаться. Ракета уже успешно летает. Так что главный вопрос заключается в том, как быстро удастся создать работоспособную систему навигации, отвечающую всем заданным параметрам", — отмечает издание.

"Известия" отмечают, что на официальных видео "Буревестник" большую часть полета проводит над океанами, что ограничивает коррекцию по экстремальным точкам, применяемую при полете над сушей, и требует доводки систем навигации и управления.

В феврале появилась информация, что особенностью полета "Буревестника", по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.

В том же месяце сообщалось, что в январе Россия провела 13-е испытание "Буревестника".

В ноябре 2018 года стало известно, что "Буревестник" получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall ("Небопад").

В августе того же года американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты "Буревестник", которая утонула в ходе неудачных испытаний в ноябре 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата".

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