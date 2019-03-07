Birgn (Турция): ядерная прихоть саудовской монархии

Недавно стало известно о плане США по продаже ядерных технологий Саудовской Аравии. Подобная информация уже всплывала после публикации документов «Викиликс» в 2011 году. Ибрагим Вралы из турецкого «Биргюн» предостерегает: если саудиты как привилегированный жандарм американского империализма обретут ядерное оружие, это еще больше спровоцирует Иран на ядерные ходы.

Одним из важнейших событий прошлой недели, которое, возможно, ускользнуло от всеобщего внимания, стал обнаружившийся план США по продаже ядерных технологий Саудовской Аравии. Об этом писала газета "Нью-Йорк таймс" (The New York Times). Сообщалось, что у США есть план продажи Саудовской Аравии ядерных реакторов, которые можно будет использовать для производства ядерного оружия. Утверждается, что зять Трампа Джаред Кушнер (Jared Kushner) в ходе своего визита в Эр-Рияд торговался с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом по этому поводу.

Итак, Трамп, который бьет в колокола войны против ядерных программ Северной Кореи и Ирана, может помочь саудитам в вопросе ядерного вооружения. Сообщается, что будет построено 40 ядерных объектов. "Нью-Йорк таймс" и в прошлом году примерно в это же время выдвигала похожие предположения. Статья также была посвящена чаяниям саудитов относительно ядерного оружия. Авторы анализировали помощь, которую Вашингтон может оказать саудовской монархии, желающей обладать ядерным потенциалом.

Ядерный торг в документах "Викиликс"

Стремление Саудовской Аравии обзавестись ядерным оружием не ново. Этот сюжет уже встречался в документах "Викиликс" (Wikileaks), опубликованных в 2011 году. Тогда был обнародован ядерный торг короля Саудовской Аравии Абдаллы с американскими официальными лицами. Король пытался убедить американцев: "Если у Ирана появится ядерное оружие, весь Ближний Восток бросится в погоню за атомной бомбой. Включая и Саудовскую Аравию".

Саудовская администрация на каждом шагу открыто заявляет о своих претензиях на становление ядерной державой. Первые сигналы были даны в прошлом марте. Наследный принц Мухаммад бин Салман обращался к США, Франции и Великобритании по поводу тендера на строительство 16 ядерных реакторов на сумму 80 миллиардов долларов. Просил у США ядерные технологии, включая обогащение урана, который можно будет использовать для разработки ядерного оружия.

С Трампом был начат интенсивный торг. В прошлом году Мухаммад бин Салман заложил фундамент центра ядерных исследований. Ядерных реакторов самих по себе недостаточно, им подавай и технологию обогащения урана.

За этими расчетами стоит стремление обладать силой ядерного сдерживания. Саудиты выдвигают следующий аргумент: если Иран достигнет своей цели по ядерному вооружению, мы не сможем совладать с ним, и поэтому нам непременно нужно уравнять потенциал.

Саудиты втайне гонятся за ядерной программой ради статуса региональной державы. Израиль не возражает, чтобы Саудовская Аравия, с которой они вместе выступают против Ирана, обладала ядерными технологиями. Только Тель-Авив не хочет, чтобы Саудовская Аравия начинала деятельность по обогащению урана на своей территории. На этот счет были взяты строгие обязательства.

Что будет, если у саудитов появится ядерное оружие?

Желание США, которые берут на прицел Иран, обвиняя его в стремлении получить ядерное оружие, сделать саудитов обладателями ядерного арсенала может повлечь за собой серьезный слом региональных балансов. Если саудиты как привилегированный жандарм американского империализма обретут ядерное оружие, это еще больше спровоцирует Иран на ядерные ходы. А это будет означать, что на таком узком пространстве, как Ближний Восток, ядерным оружием будут обладать три страны: Иран, Израиль и Саудовская Аравия. Если учесть ядерные амбиции ОАЭ, Катара и Египта, то масштаб ядерной опасности на Ближнем Востоке будет налицо.

Саудовская Аравия, которая пытается стать господствующей силой на Ближнем Востоке, соперничает с Ираном за влияние в регионе. В этой борьбе Саудовская Аравия ценой дестабилизации стран региона становится спонсором прокси-войн. Поддерживая близкие к себе группы в таких странах, как Ирак, Сирия, Йемен и Ливан, Эр-Рияд создает внутренние беспорядки и еще более усугубляет существующие слабые места. Эффекты этой борьбы Саудовской Аравии с Ираном можно видеть на всей карте Ближнего Востока. Ходы саудовской монархии, разумеется, не независимы от глобальных ориентаций США. То, что самую жесткую реакцию на ядерную программу Ирана наряду с Израилем демонстрируют саудиты, и является одной из причин региональной борьбы за влияние. Учитывая региональные и глобальные балансы, можно сделать вывод, что содействие американского империализма обретению ядерного оружия саудовской монархией - их богатым нефтью подрядчиком на Ближнем Востоке - не кажется таким уж нереалистичным.

Ибрагим Варлы (brahim Varl)

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