На верфи Fincantieri началось строительство головного патрульного корабля для ВМС Катара

ЦАМТО, 6 марта. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии резки стали для постройки головного патрульного корабля OPV (Offshore Patrol Vessel), заказанного Минобороны Катара в рамках программы модернизации ВМС страны.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года министр обороны Италии Роберта Пинотти (Roberta Pinotti) и ее катарский коллега Халед бен Мохаммед аль-Атыйя подписали меморандум о сотрудничестве в области ВМС. Документ является частью двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, заключенного Италией и Катаром в 2010 году.

Одновременно компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo-Finmeccanica поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

В рамках подписанного соглашения Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки. Итальянское подразделение группы MBDA, MBDA Italia, подписало контракт на поставку ракетных комплексов для оснащения новых кораблей, включая противокорабельные ракеты MM40 Блок-3, ЗУР "Астер-30" Блок-1 и VL MICA. Стоимость этого соглашения превышает 1 млрд. евро.

Первый патрульный корабль спроектирован в соответствии со стандартами RINAM для скоростных патрульных судов FPV (Fast Patrol Vessel). Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корабля составит около 63 м, ширина – 9,2 м, максимальная скорость – 30 узлов, экипаж – 38 человек. На борту будет размещена надувная шлюпка с жестким корпусом RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat).