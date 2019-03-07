Saab завершает сборку первого истребителя "Грипен E" для ВВС Бразилии

ЦАМТО, 6 марта. Как подтвердил Jane's Defence Weekly представитель компании Saab, на линии завершающей сборки в Линчепинге находится первый одноместный многоцелевой истребитель "Грипен NG" (бразильское обозначение F-39E/F "Грипен"), предназначенный для поставки ВВС Бразилии.

Как планируется, летные испытания оборудованного контрольно-измерительными приборами самолета начнутся в 2019 году. В настоящее время на самолете устанавливается бортовое радиоэлектронное оборудование, вспомогательный силовой агрегат (ВСУ), двигатель, РЛС, носовые рули, фонарь и лобовое стекло кабины.

Президент и генеральный директор Saab Хокан Бускхе 26 февраля лично проинформировал командующего ВВС Бразилии о ходе реализации программы FX-2. В частности, обсуждались вопросы передачи технологий и обучения специалистов.

Разработка двухместной версии "Грипен NG" ведется в Центре проектирования и разработки "Грипен" (GDDN – Gripen Design and Development Network) в Бразилии. Поставка оснащенных контрольно-измерительными приборами самолетов запланирована на 2021 год. К этому моменту Saab также должна поставить 11 серийных одноместных истребителей. Строительство еще восьми серийных самолетов начнется Saab и будет завершено Embraer с целью поставки в 2022 году. Embraer полностью построит восемь одноместных и семь двухместных самолетов, которые планируется поставить в 2023-2024 гг.

Как сообщал ЦАМТО, МО Бразилии 18 декабря 2013 года объявило о выборе "Грипен E/F" компании Saab победителем тендера на поставку истребителя нового поколения F-X2. Контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. "Грипен E/F" заменят снятые с вооружения "Мираж-2000C", а в перспективе – модернизированные F-5M и AMX A-1M, которые планируется списать в 2035 году. Соглашение с Saab включает покупку боевых самолетов, материально-техническое обеспечение и закупки вооружений. 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F".

Одновременно Saab и Командование ВВС Бразилии (COMAER) подписали офсетное соглашение, стоимость которого оценивается в 9,1 млрд. долл. В реализации проекта участвуют Департамент науки и аэрокосмической техники ВВС Бразилии (DCTA), а также компании Akaer, Atech, Atmos Sistemas, AEL Sistemas, Embraer, Mectron Communication, Saab Aeronautica Montagens.

Бразильские истребители будут отличаться несколькими особенностями, включая широкоформатный дисплей (WAD), систему огибания рельефа местности, национальную систему госопознавания "свой-чужой" (IFF), систему предупреждения о лазерном облучении, бортовой компрессор HiPPAG компании Ultra Electronics, систему связи Link BR-2.

Saab отвечает за постройку 13 самолетов "Грипен" версий "E" и "F" в Швеции. Оставшиеся 23 истребителя будут произведены Embraer в Бразилии в период с 2020 по 2024 гг. Серийные самолеты планируется поставлять, начиная с 2021 года. 11 самолетов будут поставлены в 2021 году, восемь – в 2022 году, семь – в 2023 году, восемь – в 2024 году.