Foreign Policy (США): новые российские ракеты нацелены на США

В последних воскресных новостях на российском телевидении назвали несколько точек на карте США, по которым может быть нанесен удар новыми гиперзвуковыми ракетами. Однако эксперты предупреждают, что российской шумихе не стоит придавать большое значение. Автор «Форин полиси» пытается понять, стоит ли бояться российского гиперзвукового оружия.

Международная аудитория в целом привыкла к огню и молниям, которые мечет государственное телевидение России, но в воскресенье оно навострило уши, когда в вечерних новостях назвали несколько точек на карте США, по которым может быть нанесен удар новыми российскими гиперзвуковыми ракетами.

"Пока мы никому не угрожаем", - заявил телеведущий Дмитрий Киселев, которого иногда называют главным пропагандистом России. Однако Москва обеспокоена тем, что Соединенные Штаты Америки, выйдя из важного договора о контроле вооружений, накладывавшего ограничения на развертывание ракет (ДРСМД), может вновь разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе. "Но если ракеты все же будут размещены, наш ответ будет незамедлительным", - сказал Киселев.

Это заявление прозвучало после того, как российский президент Владимир Путин 20 февраля обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в котором он предупредил, что Россия будет вынуждена развернуть гиперзвуковое оружие, чья скорость в пять раз превышает скорость звука. Против систем с такой скоростью и маневренностью у США в настоящее время нет защиты.

26 февраля генерал Джон Хайтен (John Hyten), возглавляющий объединенное стратегическое командование вооруженных сил США, которое отвечает за американский ядерный арсенал, с тревогой заявил конгрессу о том, что на российское гиперзвуковое оружие не распространяется действие ни одного ядерного договора.

О ядерной зиме даже подумать страшно, однако эксперты предупреждают, что российской шумихе не стоит придавать большое значение. Во-первых, два места, которые Россия обозначила в качестве целей для нанесения ударов этими ракетами (Форт-Ричи в Мэриленде и Форт-Макклеллан в Калифорнии), закрыты уже примерно 20 лет. И хотя гиперзвуковое оружие может показаться революционным прорывом в военном деле, действительность намного сложнее.

"На самом деле, я не думаю, что это многое изменит в плане стратегического баланса и военного потенциала", - сказал эксперт по ядерному оружию Павел Подвиг (Pavel Podvig), работающий старшим научным сотрудником в Институте ООН по исследованию проблем разоружения.

Хотя гиперзвуковые ракеты имеют возможность развивать скорость до пяти махов и выше, тревогу вызывает не скорость, а способ их перемещения. Находящееся в разработке гиперзвуковое оружие не быстрее существующих баллистических ракет, сказал Иэн Уильямс (Ian Williams), работающий заместителем директора проекта ПРО в Центре стратегических и международных исследований (the Center for Strategic and International Studies).

"Большую тревогу вызывает то, как они летят", - заявил он. В отличие от обычных баллистических ракет, гиперзвуковые системы могут активнее маневрировать на подлете к цели, и это помогает им преодолевать существующие системы противоракетной обороны, сводя к нулю и без того очень короткое время регулирования.

"Их скорость, точность, маневренность и необычная высота полета могут сократить время для предупреждения и принятия решений, и создать больше возможностей для нанесения ударов по ядерным целям обычным оружием", - сказал директор по разоружению и уменьшению угроз из Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Риф (Kingston Reif).

Существует два основных типа гиперзвукового оружия. Это гиперзвуковая крылатая ракета с высокоскоростным двигателем и гиперзвуковой планирующий блок, запускаемый с ракеты на большой высоте, а затем маневрирующий в направлении цели. Россия разрабатывает два типа ракет и один планирующий блок, которые способны доставлять к цели боезаряды в обычном и ядерном снаряжении. Путин в прошлом году заявил, что планирующий блок уже запущен в производство, а Уильямс, ссылаясь на то, что ракета "Циркон" получила натовское обозначение, предположил, что она уже принята на вооружение.

Кое-кто заявляет, что повышенное внимание к новой системе доставки неуместно.

"Мне на самом деле все равно, разбомбят меня дозвуковой или гиперзвуковой ракетой. Важно то, что разбомбят", - сказал содиректор программы ядерной политики при Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Эктон (James Acton). По его словам, в данный момент сдерживание это единственное имеющееся у США средство защиты от ядерного нападения.

Вероятное применение таких ракет в неядерной войне вызывает значительную тревогу у некоторых американских аналитиков, потому что эти ракеты способны нанести молниеносный удар. "Такие новые возможности открывают перспективу для нанесения внезапного первого удара, который причинит огромный ущерб американским силам передового развертывания", - сказал Уильямс.

Но поскольку новое оружие может доставлять к цели как ядерные, так и обычные боезаряды, использование его в неядерной войне против США, о чем говорит Путин, очень рискованно. Если Россия запустит гиперзвуковой планирующий блок с боеголовкой, а американское командование не будет знать его траекторию и возможности, она создаст риск нанесения ответного ядерного удара, сказал исследователь из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман (Michael Kofman).

"Никто в здравом уме не пойдет на такой риск", - добавил Кофман.

Эти ракеты в равной степени предназначены для успокоения населения внутри страны и для запугивания противника за рубежом. А поскольку Запад ввел против России санкции, и у этой страны мрачные экономические перспективы, новое оружие стало для Путина импровизированной трибуной, с которой можно произносить пламенные речи.

"Последние два года у них мало других хороших новостей, о которых можно поговорить", - сказал Кофман.

Эми Макиннон (Amy Mackinnon)

