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07.03.2019
ТАСС

Завод из Удмуртии создал агрегат для успешной посадки исследовательского модуля на Марс

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ExoМars-1
Рисунок российско-европейской межпланетной ExoМars-1 станции для исследования Марса.
Источник изображения: ghhauto.ru

Директор предприятия заверил, что с новым регулятором тяги спускаемый аппарат совершит плавную посадку на поверхность планеты

ИЖЕВСК, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) из Удмуртии изготовили и испытали регулятор тяги для жидкостного ракетного двигателя, который позволит российскому десантному модулю международной исследовательской миссии "ЭкзоМарс - 2020" совершить посадку на Марсе. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Нашим предприятием изготовлены, испытаны и отправлены заказчику - Обнинскому научно-производственному предприятию "Технология" опытные образцы изделий. Сарапульский привод РТ (регулятор тяги) обеспечивает нужную скорость факела ракетного регулятора, изменяя мощность вектора тяги в зависимости от условий, что позволит спускаемому аппарату совершить плавную посадку непосредственно на поверхность планеты Марс", - приводятся в распространенном сообщении слова генерального директора завода Сергея Мусинова.

По данным пресс-службы предприятия, регулятор создан для преодоления риска крушения исследовательского аппарата во время его приземления. Запуск исследовательского модуля с оборудованием из Удмуртии запланирован на 25 июля 2020 года.

"Предыдущая попытка доставить оборудование проекта "ЭкзоМарс" предпринималась в 2016 году, однако демонстрационный десантный модуль Schiaparelli не сумел совершить мягкую посадку. Сарапульский регулятор тяги может решить проблему посадки на Красную планету - СЭГЗ зарекомендовал себя как надежный производитель в авиационно- космической отрасли. Все мы наблюдаем успешный опыт в изготовлении заводом приводов для ракетной техники, стартовой автоматики для комплексов ПВО", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина в распространенном сообщении.

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также гражданской продукции. "ЭкзоМарс-2020" - российско-европейский проект по исследованию поверхности, атмосферы и климата Марса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-20
Проекты
2020-й год
Марс
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