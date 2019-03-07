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07.03.2019
ТАСС

Один из спутников "Глонасс-М" выведут на техобслуживание 6 марта

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Техническое обслуживание аппарата продлится почти пять часов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" №756 будет выведен на плановое техническое обслуживание почти на пять часов в среду. Об этом сообщили в Центре управления системой ГЛОНАСС.

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС КА [космический аппарат] "Глонасс-М" №756 (5-я рабочая точка) будет выведен на плановое техническое обслуживание 6.03.19 с 18:42 до 23:30 (мск)", - говорится в сообщении.

Космический аппарат "Глонасс-М" №756 был запущен на орбиту 3 ноября 2018 года. Его ввели в систему 27 ноября 2018 года. В состав орбитальной группировки ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится в резерве, еще один - на этапе летных испытаний ("Глонасс-К").

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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