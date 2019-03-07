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07.03.2019
ТАСС

Центр Хруничева намерен повысить надежность ракеты-носителя "Протон-М"

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Авария «Протон-М»
Авария «Протон-М» 2 июля 2013г.
Источник изображения: Россия 24

Центр разработает трехлетнюю программу по повышению надежности "Протона-М" и разгонного блока "Бриз-М"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева совместно с госкорпорацией "Роскосмос" разработает программу по повышению надежности и эффективности ракеты-носителя (РН) "Протон-М" и разгонного блока (РБ) "Бриз-М" на следующие три года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра в среду.

"Комплексная работа по обеспечению надежности пусков ракеты "Протон-М" будет продолжена. Руководством госкорпорации "Роскосмос" и Центра Хруничева принято решение о разработке программы, направленной на повышение надежности и эффективности РН "Протон-М" и РБ "Бриз-М" на следующий трехлетний период - 2019-2021 годы", - отмечается в сообщении.

Подобная программа ранее была создана и реализована с 2016 года по 2018 год. Как рассказали в Центре имени М. В. Хруничева, она включала в себя выявление, анализ дефектов и неисправностей и их устранение, а также другие мероприятия.

Заместитель генерального директора Центра Хруничева по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что результаты работы по повышению надежности ракеты-носителя очевидны, поскольку "с мая 2015 года и по настоящее время состоялось 14 успешных пусков РН "Протон-М".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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