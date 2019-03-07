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07.03.2019
Военно-промышленный курьер

Коррупция в "Укроборонпроме" докатилась до США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство Украины должно немедленно провести аудит концерна "Укроборонпром", а также рассекретить оборонный заказ, заявила посол США на Украине Мари Йованович, сообщил 5 марта телеканал 112.ua.

"Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе. Закрывать глаза на коррупцию в оборонном секторе означает вырывать из рук "отважных" воинов Украины еду, медицинскую помощь и оружие. И правительство должно расследовать и дать ход делам о коррупции в "Укроборонпроме" и в других местах", - заявила она.

На Украине начался коррупционный скандал после публикации расследования программы "Наши гроши". Журналисты выяснили, что ближайшее окружение президента Украины Петра Порошенко разворовывало военный бюджет, продавая государству запчасти от военной техники по завышенным ценам.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
Медицина
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