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07.03.2019
Российская газета

Полное уничтожение: авиаудар по танку Т-72С сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Танки Т-72 зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые, достаточно простые в эксплуатации и освоении машины.

В ходе боевых действий, происходивших в различных "горячих точках", они неоднократно демонстрировали, что могут выдерживать попадания реактивных гранат, управляемых ракет и артиллерийских снарядов.

Однако у "семьдесят вторых", как и всей бронетехники, есть враг, перед которым они практически бессильны - речь об авиации.

Так, в Йемене Т-72С повстанцев-хуситов стал жертвой охоты самолетов ВВС Саудовской Аравии. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлен момент уничтожения этой боевой машины.

В самом начале ролика видно, что экипаж, по всей видимости, заметив угрозу, попытался укрыться под деревьями. Однако это не помогло, танк уже находился в телевизионном прицеле атакующего истребителя-бомбардировщика. Через несколько секунд мы видим облако мощного взрыва. Прямое попадание полностью уничтожило Т-72С.

Данный инцидент произошел в начале января текущего года в районе города Харад. Экипаж, по всей видимости, погиб.

Это подтверждает тот факт, что без хорошей ПВО у любого, даже самого совершенного танка мало шансов выжить, если он попал в поле зрения пилота самолета с высокоточными боеприпасами.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
Т-72
Т-72Б
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