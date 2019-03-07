Полное уничтожение: авиаудар по танку Т-72С сняли на видео

Танки Т-72 зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые, достаточно простые в эксплуатации и освоении машины.

The Saudi coalition has published a video of the destruction of the t-72S Yemeni Houthis in the province of Hajj in Northern Yemen. This event happened in January. pic.twitter.com/p7n3easPjH — Alex Btard (@codename_it1) 6 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

В ходе боевых действий, происходивших в различных "горячих точках", они неоднократно демонстрировали, что могут выдерживать попадания реактивных гранат, управляемых ракет и артиллерийских снарядов.

Однако у "семьдесят вторых", как и всей бронетехники, есть враг, перед которым они практически бессильны - речь об авиации.

Так, в Йемене Т-72С повстанцев-хуситов стал жертвой охоты самолетов ВВС Саудовской Аравии. В Сети появилось короткое видео, на котором запечатлен момент уничтожения этой боевой машины.

В самом начале ролика видно, что экипаж, по всей видимости, заметив угрозу, попытался укрыться под деревьями. Однако это не помогло, танк уже находился в телевизионном прицеле атакующего истребителя-бомбардировщика. Через несколько секунд мы видим облако мощного взрыва. Прямое попадание полностью уничтожило Т-72С.

Данный инцидент произошел в начале января текущего года в районе города Харад. Экипаж, по всей видимости, погиб.

Это подтверждает тот факт, что без хорошей ПВО у любого, даже самого совершенного танка мало шансов выжить, если он попал в поле зрения пилота самолета с высокоточными боеприпасами.

Un T-72 S ( versiГіn con mejora en el motor y blindaje ERA) Houthi destruido cerca de la aldea de Harad en Yemen. pic.twitter.com/sgte8uJPGb — El Druso (@Eldruso) 9 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев