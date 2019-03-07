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07.03.2019
Военное обозрение

Эсминец ВМС США "Грейвли" продолжает патрулирование Балтийского моря

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Американский ракетный эсминец "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)), закончивший визит в германский порт Росток, продолжил патрулирование в Балтийском море, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Источник изображения: https://twitter.com/USNavy

По сведениям ресурсов, эсминец ВМС США, покинув Росток, направился в восточном направлении в район центральной Балтики.

Американский военный эсминец "Грейвли" вошел в акваторию Балтийского моря 26 февраля этого года через пролив Большой Бельт, после чего начал патрулирование Балтийского моря, совершая краткосрочные заходы в порты государств-членов НАТО. Корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, в которую также входят польский фрегат "Генерал Казимир Пулавский" и германский танкер "Шпессарт" (FGS Spessart).

Как сообщили в Минобороны, американский эсминец сразу после захода в Балтийское море был взят под наблюдение необходимыми средствами Балтийского флота.

Это не первый заход "Грейвли" в воды Балтийского моря в этом году. В 20-х числах января 2019 года через Датские проливы в Балтийское море вошли американские ракетные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) и "Портер" (USS Porter (DDG-78). Целью посещения акватории называлось совершение плановых визитов в порты стран-партнеров по НАТО.

USS Gravely (DDG -107) - эскадренный миноносец УРО типа "Арли Берк", флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Основное вооружение - 2 ПУ системы "Иджис" на 32 (носовая) и 64 (кормовая) ячейки. Может нести КР "Томагавк", ПЛУР RUM-139 ASROC и иные ракеты; 24 ПКР Harpoon.

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Страны
Германия
Дания
Польша
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
Иджис
Проекты
NATO
БФ
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