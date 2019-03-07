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07.03.2019
Российская газета

Названа первая подлодка-носитель "Посейдонов"

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Источник изображения: rg.ru

Атомная подлодка спецназначения проекта 09852 "Белгород" станет первым носителем беспилотных глубоководных комплексов "Посейдон". Ее выведут из эллинга "Севмаша" и спустят на воду уже во втором квартале этого года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Уточняется также, что достройка подводной лодки на плаву и швартовые испытания будут проходить в течение 2019 года, а на боевое дежурство субмарина заступит уже в 2020 году. Предполагается, что "Белгород" сможет стать носителем шести "Посейдонов". Второй штатный носитель подводных комплексов - подлодка проекта 09851 "Хабаровск" - должна быть спущена на воду весной 2020 года, а введена в боевой состав ВМФ в 2022 году.

Напомним, субмарина "К-329 "Белгород" - самый длинный подводный крейсер на сегодняшний день: ее длина достигает 184 метров. Ее основой стал ракетоносец проекта типа "Антей". Церемония закладки лодки прошла в декабре 2012 года в эллинге "Северного машиностроительного предприятия" в Северодвинске.

Глубоководный необитаемый комплекс "Посейдон" ("Статус-6") СМИ называют "торпедой апокалипсиса". Аппарат не имеет аналогов в мире и точные характеристики его засекречены. Известно, что он может неограниченно долго ходить в автономном режиме и маневрировать на огромной скорости, что делает его практически неуязвимым для любых торпед. В свою очередь, "Посейдон" может сам находить и уничтожать вражеские субмарины. Впервые о "Посейдонах" официально сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Статус-6
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