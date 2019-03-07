Военные блокировали высадку "иностранного десанта" на Курилах

На двух полигонах Восточного военного округа, расположенных в Сахалинской области, прошли тактические учения с боевой стрельбой пулеметно-артиллерийских подразделений.

Как сообщает пресс-служба ВВО, военнослужащие блокировали высадку воздушного и морского десанта условного противника на Курильских островах. "Бой" вели, используя опыт современных вооруженных конфликтов.

Мишени, имитирующие солдат и десантную технику "врага", уничтожили благодаря крупнокалиберным пулеметам, гранатометам РПГ-7В, а также с помощью огневой поддержки танков Т-72Б3.

"В свою очередь экипажи зенитных самоходных установок "Шилка" поразили "вертолеты" условного противника, производивших высадку тактических групп", - говорится в сообщении.

В учениях задействовали более 350 человек, 60 единиц вооружения и техники, в том числе перспективные радиостанции, командно-штабные машины, станции ведения ближней разведки.

Юлия Гарднер