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07.03.2019
Российская газета

Военные блокировали высадку "иностранного десанта" на Курилах

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

На двух полигонах Восточного военного округа, расположенных в Сахалинской области, прошли тактические учения с боевой стрельбой пулеметно-артиллерийских подразделений.

Как сообщает пресс-служба ВВО, военнослужащие блокировали высадку воздушного и морского десанта условного противника на Курильских островах. "Бой" вели, используя опыт современных вооруженных конфликтов.

Мишени, имитирующие солдат и десантную технику "врага", уничтожили благодаря крупнокалиберным пулеметам, гранатометам РПГ-7В, а также с помощью огневой поддержки танков Т-72Б3.

"В свою очередь экипажи зенитных самоходных установок "Шилка" поразили "вертолеты" условного противника, производивших высадку тактических групп", - говорится в сообщении.

В учениях задействовали более 350 человек, 60 единиц вооружения и техники, в том числе перспективные радиостанции, командно-штабные машины, станции ведения ближней разведки.


Юлия Гарднер

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