Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне

Впервые в истории Черноморского флота в отдельной бригаде береговой обороны сформированы три женских танковых экипажа. Накануне Международного женского дня один из них отправился в Волгоград для участия в соревнованиях по танковому биатлону среди экипажей 8-й общевойсковой армии "АрМИ-2019".

- Сначала из военнослужащих-женщин сформировали три экипажа, - говорит врио заместителя командира отдельной бригады береговой обороны ЧФ по военно-политической работе майор Виталий Лисовенко. - В общей сложности привлекли 11 женщин, с которыми занимались инструкторы танкового батальона майора Андрея Безлюдько. Все они из разных подразделений, имеют разные воинские звания.

Сложность в том, что до сих пор штатных женщин-танкистов в бригаде ЧФ не было. А управление тяжелой военной техникой требует особых качеств и навыков.

- Но задача поставлена, и мы ее решали, готовя женщин к танковому биатлону, - рассказал майор Андрей Безлюдько. - Да и девчонки, если честно, подобрались боевые. Это о них написал Некрасов: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет..." В их числе, например, заместитель командира мотострелкового батальона по военно-политической работе капитан Юлия Петракова, которую утвердили на роль командира танка Т-72Б3.

В роли наводчика попробовали себя сержант контрактной службы Екатерина Дурнева из гаубичного дивизиона и старший сержант контрактной службы Людмила Грачева из реактивного дивизиона, а водителем-механиком определили рядовую контрактной службы Фатиму Абазову из горного батальона.

- Целую неделю мы работали, не позволяя себе расслабиться, - говорит заместитель командира мотострелкового батальона по военно-политической работе капитан Юлия Петракова. - Все время шли занятия на танкодроме, где местами лежал снег, без устали работали с боевой техникой. За это время мы много нового узнали и ощутили, сколь нелегок хлеб танкиста. Мы сплотились, стали сильнее. Выражаем огромную признательность и благодарность капитану Сергею Иордану, который на это время стал нашим "танковым папой".

Первый тур соревнований проходит с 4 по 29 марта. Женский праздник крымчанки встретят, защищая честь родного Черноморского флота.

Комментарий

Виктория Яни, начальник психологической службы бригады, лейтенант:

- Каждая из девушек попробовала себя в роли танкиста и получила определенный опыт. Все тренировались как одержимые. Особые эмоции появились после того, как по стране триумфально прошел фильм "Т-34", вызвавший волну патриотизма. Скажу честно, старались все, и все женщины заслуживают самых добрых слов. Но отобрали для конкурса в рамках Южного военного округа лучших. Во время занятий и тренировок поставили себе столько синяков, что трудно сосчитать, но каждый синяк - это как награда, как маленькая медаль за упорный труд. Никто из девчонок не роптал на трудности. У меня поначалу была боязнь высоты, когда залезала на башню танка. Потом привыкла, прошли все страхи. Осталась гордость за выполненную задачу. Мы смогли. Смогли, как наши мужественные мужчины-танкисты, как наши прадеды, победившие фашистов в годы войны.

Кстати

На полигоне Прудбой в Волгоградской области экипажи танкистов соревнуются в ведении огня из вооружения танков по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 метров. Механики-водители на максимальной скорости преодолевают препятствия - эскарп, ров, колейный мост, косогор и проход в минно-взрывном заграждении. Отборочные соревнования проводят в начале весны, когда снежный покров тает, а образовавшаяся грязь препятствует мобильности танка и осложняет работу экипажей. В состязании принимают участие девять экипажей танков Т-72Б3 8-й общевойсковой армии, в том числе четыре женских экипажа. В их числе один из Севастополя. Победители второго отборочного этапа будут соревноваться в окружном этапе ЮВО.

Владимир Пасякин (Севастополь)