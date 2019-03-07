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07.03.2019
Военное обозрение

ВМС Японии получили на вооружение новый эсминец проекта 25DD "Ширануи"

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Военно-морские силы Японии получили на вооружение новейший эсминец типа Asahi собственной постройки. Торжественная церемония ввода корабля, получившего название "Ширануи" (JS Shiranui), прошла 4 марта этого года на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.

Источник изображения: https://navaltoday.com/

Новый японский эсминец является является вторым и заключительным кораблем в серии эсминцев типа Asahi. Разработка этой серии велась в рамках проекта 25DD, созданного на базе 19DD (тип Akizuki), в свою очередь разработанного на базе американских эсминцев Arleigh Burke. Поэтому все японские корабли, построенные по проектам 19DD и 25DD имеют внешний вид "американцев". Всего в рамках проекта 25DD построено два корабля, а 19DD - четыре.

Новый эсминец "Ширануи" (JS Shiranui) является ракетным, но его основным предназначением называется проведение противолодочных операций.

Длина корпуса корабля 151 м, ширина 18,3 м. Стандартное водоизмещение 5100 т. Полное — 6800 т. Экипаж – 230 человек.

Эсминцы типа "Асахи" оснащенны многоцелевым радаром с электронно-управляемой фазированной решеткой, изготовленной с использованием нитридов галлия. В арсенале нового эсминца два гидролокатора: OQQ-24 встраивают в корпус корабля, а OQR-4 – буксируемый.

Арсенал корабля включает 127-мм орудие, противокорабельный ракетный комплекс Type 90, а также установку вертикального пуска Mk.41, предназначенную для применения зенитных ракет RIM-162 ESSM и противолодочных ракет RUM-139 VL-ASROC и Type 07. Вооружение дополняют два зенитных 20-мм арткомплекса Phalanx CIWS и два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата.

На борту может базироваться один противолодочный вертолет SH-60K.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
DD25
Mark 41
Phalanx CIWS
RIM-162 ESSM
Град РСЗО
Компании
MHI
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