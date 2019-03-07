Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути

Российское правительство разработало правила прохода военных кораблей иностранных государств по Северному морскому пути, сообщают "Известия" со ссылкой на имеющийся в их распоряжении соответствующий документ.

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Согласно новым правилам, иностранное военное судно перед проходом через Северный морской путь должно об этом уведомить российскую сторону не менее, чем за 45 суток до начала прохода. В уведомлении о желании пройти Севморпутем необходимо будет указать: название военного корабля, цель, маршрут и сроки плавания, звание и фамилию капитана, указать водоизмещение, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки корабля или судна. Кроме этого, для следования по Севморпути любое военное судно иностранных государств обязано взять на борт российского лоцмана.

Однако в определенных случаях Россия оставляет за собой право отказать в проходе иностранного военного корабля (кораблей) по Севморпути.

В правительстве подчеркнули, что новые правила были разработаны именно из-за "активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств". Целью введения новых правил называется сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.

Ранее командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапаротти заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике, так как имеют ресурсную и коммерческую заинтересованность в Севморпути.

Северный морской путь – кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово).