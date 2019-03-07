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07.03.2019
Российская газета

На морском тральщике "Железняков" закончили средний ремонт

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Морской тральщик проекта 12600
Морской тральщик проекта 12600.
Источник изображения: Пресс-служба президента РФ

На морском тральщике проекта 12600 "Железняков" завершили средний ремонт. Корабль вернется в строй после проведения испытаний.

- Ремонт тральщика проводился на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. На корабле обновили корпус из маломагнитной стали. Фактически это новый корпус, - сказал изданию FlotProm собеседник на заводе. "Железняков" вернется в состав Черноморского флота после проведения всех испытаний. Точная дата пока не известна.

Морской тральщик "Железняков" проекта 12600, шифр "Рубин" с бортовыи номером 901 приписан к Новороссийской военно-морской базе. Введен в эксплуатацию в декабре 1988 года. Водоизмещение - 900 тонн. Длина - 70 метров, ширина - двенадцать. Экипаж - 68 человек. На вооружении зенитная артиллерия, минно-торпедное вооружение, пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9К34 "Стрела-3"
Проекты
ЧФ
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