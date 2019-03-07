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07.03.2019
Военное обозрение

В США предложено окончить войну в Афганистане и объявить о победе

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Сенатор Рэнд Пол предлагает оформить всем ветеранам Ирака и Афганистана единовременную выплату в размере 2500 долларов и объявить победу в Афганистане.

Важно знать, когда пришло время объявить победу и закончить войну. Я думаю, что время давно пришло

- заявил республиканец в видеоролике Facebook.

Источник изображения: army.mil

Р.Пол, член Республиканской партии, сенатор от штата Кентукки, известен своими либертарианскими взглядами и напряженными отношениями с партийным руководством. Политик сказал, что выплата ветеранам обойдется налогоплательщикам более чем в 7 миллиардов долларов, но это также:

немедленная экономия в 83 процентов по сравнению с текущими ежегодными затратами на построение государственности в Афганистане

По оценкам Пентагона, общие расходы на войну в Ираке и Афганистане с 2001 года составили около 6 триллионов долларов. Сенатор Пол отметил, что расходы на текущие зарубежные миссии в глобальной войне с терроризмом составляют более 50 миллиардов долларов в год.

Нам не нужно тратить эти 50 миллиардов долларов, и нет сомнений, что большая их часть потрачена впустую. Когда они (правительство Афганистана) будут платить за себя? Почему дядя Сэм должен быть дядей Олухом и платить за всё сам?

По мнению сенатора, ежегодные сбережения от прекращения военных действий должны быть использованы на внутренние инфраструктурные проекты и другие приоритетные задачи. Он назвал трату американских денег за рубежом "невероятно оскорбительной" для налогоплательщиков.

Пришло время объявить о завершении нашей миссии и победе в войне. Пришло время строить здесь, а не там

Идея окончания войны коррелирует с планами Дональда Трампа несмотря на то, что Пол зачастую выступает с позиций, противных позиции президента. Сенатор намерен вынести законопроект на обсуждение в ближайшие дни.

Источник изображения: army.mil

Около 16 000 американских военнослужащих по-прежнему дислоцируются в Афганистане в качестве вспомогательных и учебных подразделений. Руководители Пентагона заявили, что слишком быстрое сокращение их численности после почти 18-летней войны может дестабилизировать регион и позволит террористическим группировкам вновь закрепиться в стране.

С момента первоначального вторжения войск США в Афганистан в 2001 году погибло более 2400 солдат Соединенных Штатов.

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Страны
Афганистан
Ирак
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
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