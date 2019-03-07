В 2019 году Китай вновь увеличит расходы на оборону

ЦАМТО, 6 марта. Как указано в представленном 5 марта на второй сессии ВСНП 13-го созыва докладе об исполнении центрального и местных бюджетов за 2018 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2019 год, оборонные расходы Китая в текущем году возрастут на 7,5%.

Как сообщает Xinhua, расходы на оборону составят 1,19 трлн. юаней (177,61 млрд. долл.). Агентство отмечает, что показатели на 2019 год соответствуют тенденции замедления роста военных расходов и приведут к незначительному снижению доли данных расходов по отношению к ВВП: с 1,22% до 1,20%. Таким образом, четвертый год подряд (начиная с 2016 года) темп увеличения расходов на оборону выражается однозначным числом. В частности, в 2016 году оборонные расходы были увеличены на 7,6%, в 2017 году – на 7% и в 2018 году – на 8,1%. Согласно официальным китайским данным, оборонные бюджеты в эти годы составляли 896,9 млрд. юаней, 1,044 трлн. юаней и 1,107 трлн. юаней, соответственно.

Снижение темпов роста оборонного бюджета напрямую связано с замедлением экономики Китая. 5 марта премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян в отчете, представленном ВСНП, подтвердил, что экономика страны в 2018 году выросла на 6,6%, а в 2019 году прогнозируемый рост составит не более 6-6,5%. Данный целевой показатель роста является самым низким в Китае за последние три десятилетия.

Как заявлено в ходе мероприятия, оборонный бюджет должен соответствовать потребностям страны в сфере защиты государственной безопасности и проведения военных реформ с китайской спецификой.

Согласно информации государственной газеты China Daily, реформы включают повышение боеготовности ВС Китая, усиление акцента на военно-гражданскую интеграцию и ускорение внедрения инноваций в области оборонных технологий.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, принимая во внимание последнее направление, следует отметить, что в последние месяцы Китай заявил о реализации ряда важных военно-технических проектов в соответствии с целями достижения статуса "великой державы" к середине 2020-х гг. В числе разработок: артиллерийские системы на намагниченной плазме, наземные лазерные системы, баллистические ракеты ближней и средней дальности. Было также отмечено начало строительства третьего авианосца и испытаний эсминца УРО класса "Тип-055".

По мнению аналитиков издания, несмотря на увеличение военных расходов, бюджет на 2019 год можно рассматривать как еще одно свидетельство замедления роста расходов на оборону в КНР после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.

В период 10-й и 11-й пятилеток (2001-2005 и 2006-2010 гг.) расходы на оборону в Китае росли в среднем на 15,8% в год, увеличившись за десятилетие более чем на 250% в номинальном выражении. С 2009 года рост, в среднем, составил 9,5% в связи с замедлением темпов роста экономики Китая. Чтобы поддерживать темпы модернизации вооруженных сил на фоне замедления роста экономки, Китай в последние годы стремился снизить численность личного состава НОАК.

Доля официальных оборонных расходов КНР по отношению к ВВП остается относительно скромной по мировым стандартам. Показатель в 1,2-1,3% ВВП – значительно ниже среднего мирового уровня, составляющего около 2%. Тем не менее, считается, что Китай исключает из официального бюджета ряд статей, связанных с обороной, включая пенсии и военно-гражданские исследования и разработки. При корректировке с учетом этих недостающих элементов, ежегодные расходы Китая на оборону в 2019 году могут составить около 1,5% ВВП или 1,5 трлн. юаней.