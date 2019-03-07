Войти
07.03.2019
ЦАМТО

Специалисты РХБ защиты ЦВО на учениях под Самарой применили новейшие ТДА-3 для маскировки завода от авиации противника

255
0
0
ТДА-3
дымовая машина ТДА-3.
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 6 марта. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) аэрозолями скрыли от авиации условного противника "завод" на тактико-специальном учении под Самарой.

Для этого были применены новейшие термодымовые машины ТДА-3 на базе автомобиля КамАЗ.

С помощью термодымовых машин была создана сплошная аэрозольная завеса на площади 3 тыс. кв. м., в результате чего объект около двух часов оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации.

Учение проходило на Чапаевском полигоне в рамках месячного лагерного сбора войск РХБ защиты, в котором принимают участие более 1,6 тыс. военнослужащих Центрального военного округа, задействовано около 400 ед. техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЯО
Похожие новости
30.05.2016
Автомобили в погонах: какие машины перевозят военных
27.11.2013
Сбалансированная и мобильная
02.03.2012
«Царица полей» наращивает мощь
17.02.2012
Южного военного округа получили новую технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 08:12
  • 21
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 08:11
  • 1
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
  • 06.03 19:50
  • 1
Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае