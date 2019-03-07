Специалисты РХБ защиты ЦВО на учениях под Самарой применили новейшие ТДА-3 для маскировки завода от авиации противника

ЦАМТО, 6 марта. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) аэрозолями скрыли от авиации условного противника "завод" на тактико-специальном учении под Самарой.

Для этого были применены новейшие термодымовые машины ТДА-3 на базе автомобиля КамАЗ.

С помощью термодымовых машин была создана сплошная аэрозольная завеса на площади 3 тыс. кв. м., в результате чего объект около двух часов оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации.

Учение проходило на Чапаевском полигоне в рамках месячного лагерного сбора войск РХБ защиты, в котором принимают участие более 1,6 тыс. военнослужащих Центрального военного округа, задействовано около 400 ед. техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.