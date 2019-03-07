DARPA заключило контракт с Raytheon на создание гиперзвукового боевого блока

Первый опытный образец перспективной американской авиационной оперативно-тактической крылатой ракеты Raytheon JSOW-ER (Joint Stand-Off Weapon - Extended Range), 2008 год.

ЦАМТО, 6 марта. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) МО США заключило контракт с компанией Raytheon на сумму 63,3 млн. долл., предусматривающий создание гиперзвукового тактического управляемого боевого блока, сообщает "РИА новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Raytheon получила контракт DARPA на 63,3 млн. долл. для дальнейшего развития программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide. Совместные усилия DARPA и ВВС США включают критический анализ проекта, ключевой шаг в принятии технологии на вооружение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "этот контракт – еще один в растущем количестве гиперзвуковых оружейных программ".