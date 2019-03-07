Войти
07.03.2019
ЦАМТО

В Военной академии ВКО обсудили вопросы организации и применения Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ

270
0
0
Академия им. Жукова
Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова.
Источник изображения: http://otveri.info

ЦАМТО, 6 марта. В Твери на базе Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова состоялась международная военно-научная конференция "Направления совершенствования Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в интересах решения задач ВКО в современных условиях".

Конференция прошла под руководством командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Юрия Грехова.

Организаторами мероприятия являлись Военная академия ВКО и Координационный комитет по вопросам противовоздушно обороны при Совете министров обороны стран-участниц СНГ.

Главная цель конференции – обобщение результатов исследований и формирование перспективных направлений научной работы в области совершенствования Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в интересах решения задач воздушно-космической обороны.

Участники мероприятия рассмотрели и обсудили вопросы организации и применения войск и сил Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ в современных условиях.

Был также обсужден вопрос об оснащении воинских частей родов войск ПВО стран-участниц СНГ новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники.

В рамках проведения конференции Военной академией воздушно-космической обороны проведена выставка научно-технических инновационных разработок, на которой были представлены тренажно-моделирующий комплекс оперативно-тактической подготовки "Небосвод", многофункциональный моделирующий учебно-тренажерный комплекс для обучения и тренировки боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 и С-500, тренажно-моделирующий комплекс оперативно-тактической подготовки "Космос", экспертная система компьютерного тестирования обучающихся.

В работе конференции приняли участие представители Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, Главного штаба Воздушно-космических сил, делегаций вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители военных учебных заведений, научно-исследовательских организаций и оборонных предприятий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
Небо РЛК
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
29.05.2017
Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных мероприятий на следующий год
09.09.2015
Единая система ПВО России и Белоруссии начнет работать к концу 2016 года
25.03.2013
Прорехи в зонтике над Центральной Азией
11.07.2012
Место встречи выбрано не случайно
09.07.2012
Итоги 62-го заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 07.03 00:42
  • 20
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
  • 06.03 19:50
  • 1
Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае
  • 06.03 19:41
  • 204
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России