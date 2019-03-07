В Военной академии ВКО обсудили вопросы организации и применения Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ

ЦАМТО, 6 марта. В Твери на базе Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова состоялась международная военно-научная конференция "Направления совершенствования Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в интересах решения задач ВКО в современных условиях".

Конференция прошла под руководством командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Юрия Грехова.

Организаторами мероприятия являлись Военная академия ВКО и Координационный комитет по вопросам противовоздушно обороны при Совете министров обороны стран-участниц СНГ.

Главная цель конференции – обобщение результатов исследований и формирование перспективных направлений научной работы в области совершенствования Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в интересах решения задач воздушно-космической обороны.

Участники мероприятия рассмотрели и обсудили вопросы организации и применения войск и сил Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ в современных условиях.

Был также обсужден вопрос об оснащении воинских частей родов войск ПВО стран-участниц СНГ новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники.

В рамках проведения конференции Военной академией воздушно-космической обороны проведена выставка научно-технических инновационных разработок, на которой были представлены тренажно-моделирующий комплекс оперативно-тактической подготовки "Небосвод", многофункциональный моделирующий учебно-тренажерный комплекс для обучения и тренировки боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 и С-500, тренажно-моделирующий комплекс оперативно-тактической подготовки "Космос", экспертная система компьютерного тестирования обучающихся.

В работе конференции приняли участие представители Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, Главного штаба Воздушно-космических сил, делегаций вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители военных учебных заведений, научно-исследовательских организаций и оборонных предприятий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.