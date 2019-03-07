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07.03.2019
ТАСС

Японские специалисты готовятся создать искусственный кратер на астероиде

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unawe.org
Японский космический зонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: Зонд "Хаябуса-2"

Это необходимо для того, чтобы собрать образцы пород, скрывающихся в недрах космического тела

ТОКИО, 6 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА) намерены в начале апреля "выстрелить" 2-килограммовой болванкой с космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в поверхность астероида Рюгу, на орбите которого находится сейчас этот аппарат. Таким образом они намерены создать там искусственный кратер и попытаться собрать образцы пород, скрывающихся в недрах космического тела.

Как сообщается на сайте JAXA, в первую неделю апреля от "Хаябуса-2" отделится специальный блок, который начнет приближаться к поверхности астероида. На определенном расстоянии от него устройство "выстрелит" 2-килограммовую медную болванку, которая устремится к поверхности астероида со скоростью 2 км/с.

При столкновении с космическим телом снаряд должен создать кратер диаметром в несколько метров. Все это будет фиксировать автоматическая камера, которая для этого отделится от космического зонда. Сам "Хаябуса-2" во время эксперимента переместится на другую сторону астероида, чтобы не пострадать во время "выстрела".

При создании кратера должны обнажиться породы, которые, как предполагают специалисты JAXA, оставались в неприкосновенности со времен формирования Солнечной системы. Ориентировочно в мае "Хаябуса-2" попытается совершить посадку на астероид, чтобы собрать образцы этой породы для доставки на Землю.

22 февраля аппарат уже успешно садился на поверхность Рюгу, который находится на расстоянии 340 тыс. км от нашей планеты. Во время той посадки он также взял образцы пород. Планируется, что на орбите астероида "Хаябуса-2" будет находиться до ноября-декабря и затем отправится в обратный путь к Земле.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
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