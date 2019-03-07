"Калибры" посетили Ла-Манш

Новый российский фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием приступил к проходу пролива Ла-Манш, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама" приступил к проходу пролива Ла-Манш", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в пресс-службе, это первый дальний поход в истории "Адмирала Горшкова". Ранее в ходе этого похода, экипаж фрегата провел несколько боевых учений в том числе по поиску подводных лодок.

Отряд во главе с фрегатом в ближайшие несколько месяцев будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана.

"Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что помимо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств", - информирует штаб СФ.