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07.03.2019
Военное обозрение

На Западе заявили о восстановлении ракетного полигона в КНДР

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Информационная служба Reuters со ссылкой на источники утверждает, что в КНДР проводится восстановление одной из площадок для ракетных стартов. По некоторым данным, речь идёт о стартовом комплексе Тонгчанг. Ранее на этой площадке были демонтированы несколько объектов, и произошло это после первой встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Источник изображения: KCNA

Западное информагентство сообщает, что на спутниковых снимках просматриваются восстановительные работы на нескольких сооружениях. В частности, упоминается о появлении новых крыш. "Разглядели" даже замену дверей.

Если верить Reuters, то восстановительные работы на объекте начались ещё 16 февраля, то есть до встречи глав КНДР и США в Ханое.

Такое заявление выглядит весьма сомнительным. Начинать возведение демонтированных объектов на ракетном полигоне непосредственно перед саммитом КНДР-США – странный шаг. Именно поэтому заявление в западных СМИ воспринимается в большей степени попыткой оправдать досрочное прекращение переговоров в столице Вьетнама.

Напомним, что тогда Дональд Трамп покинул переговорную площадку ранее намеченных по протоколу сроков. Своё решение американский президент объяснил тем, что его северокорейский коллега отказался предоставить возможность мониторинга тех объектов в КНДР, которые хотели бы проверить Соединённые Штаты.

Тогда переговоры назвали безрезультатными, хотя как минимум один результат (для США) всё-таки есть: Ким Чен Ын согласился открыть в Пхеньяне американское представительство по коммуникациям. США в очередной раз отказались снять хотя бы часть введённых ранее санкций, фактически заявив, что отказ от введения новых санкций в отношении КНДР Пхеньян должен считать за благо.

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Страны
Вьетнам
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
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