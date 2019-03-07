Отдельные подразделения беспилотной авиации впервые появились в артиллерийских соединениях ЦВО

Беспилотные комплексы "Орлан-10" во время военных маневров "Восток-2018" на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Екатеринбург. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Артиллерийские соединения Центрального военного округа в Кемеровской и Оренбургской областях впервые укомплектовали отдельными подразделениями беспилотной авиации, сообщает пресс-служба ЦВО.

Подразделения оснащены комплексами беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". "Их применяют в воздушной оптико-электронной разведке, выдаче данных для целеуказания огневым средствам, воздушной радиоразведке, блокировании сотовой связи стандарта GSM, искажении навигационного поля системы GPS", - говорится в сообщении. Также БПЛА позволяет выявлять командные пункты противника по радиоизлучению в радиусе до 120 км.

Новые подразделения сформированы с учетом опыта, полученного в современных военных конфликтах. Появление собственных подразделений БПЛА позволит артиллерийским расчетам в режиме онлайн корректировать огонь артиллерии.