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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Казахстан ратифицировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в ОПК

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Репетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии
Репетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости, Егор Еремов

Астана. 6 марта февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности", сообщила пресс-служба главы государства в среду.

Соглашение было подписано 27 ноября 2017 года в Минске. Его целью является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей промышленности государств.

В рамках соглашения определены уполномоченные компетентные органы сторон. От Казахстана ими являются министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности и министерство обороны. От Белоруссии - государственный военно-промышленный комитет.

Документом предусмотрено, что взаимные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, других материальных ресурсов, необходимых для разработки производства, наладки, монтажа, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также оказание услуг военно-технического назначения осуществляются в соответствии с согласованными перечнями, составляемыми на основании контрактов договоров.

Перечни, содержащие списки организаций, осуществляющих поставки и (или) оказывающих услуг военно-технического назначения, номенклатуру и объем продукции, подлежат ежегодному согласованию уполномоченными органами сторон.

Взаиморасчеты, согласно закону, будут осуществляться по договорным ценам в соответствии с национальным законодательством обоих государств.

По информации разработчиков документа, ратификация соглашения способствует снятию основного административного барьера, возникающего при экспортно-импортных операциях, это освобождение от лицензирования ввозимой военной продукции и, тем самым, сокращение сроков их поставки.

"Такая продукция не подлежит прямому реэкспорту и передаче третьим лицам без согласия страны контрагента. Более того, в заказе комплектующих и других материалов, необходимых для производства и ремонта продукции военного назначения наравне с оборонными предприятиями могут выступать также гражданские предприятия. Следовательно, производственная кооперация хозяйствующих субъектов двух стран заключается во взаимной поставке продукции военного назначения и комплектующих материалов, необходимых для изготовления и ремонта военной техники и вооружения", - отмечали ранее в Миноборонаэропроме Казахстана.

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Страны
Белоруссия
Казахстан
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