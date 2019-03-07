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07.03.2019
Известия.ru

США начали готовить армию к ведению войны под землей

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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: Depositphotos

Пентагон планирует начать реализацию проекта "Подкопщик", который предполагает ведение операций на территории противника с использованием тактических туннелей. Об этом сообщается на сайте Агентства перспективных разработок минобороны США (DARPA).

На реализацию первого этапа предполагается потратить $11 млн. По мнению американских специалистов, в случае военных действий туннели позволят оперативно обеспечить продовольствием и боеприпасами армию США.

В прошлом году Пентагон уже планировал выделить $572 млн на обучение, закупку средств связи и экипировку военных для отработки боевых действий под землей, пишет издание military.com.

Проект направлен на уничтожение или захват крупных и важных подземных объектов противника. По данным Пентагона, в мире насчитывается около 10 тыс. таких сооружений, из которых 4,8 тыс. расположены в КНДР.

Однако эксперты полагают, что затраты на создание "подземных" войск вряд ли окупятся и принесут реальную пользу, пишет RT.

22 февраля СМИ узнали о разработке в США стратегии "троянского коня" против России и Китая.

Как пояснили в Генштабе РФ, суть стратегии в использовании "протестного потенциала "пятой колонны" для дестабилизации ситуации в стране и одновременном нанесении ударов высокоточным оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Компании
DARPA
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